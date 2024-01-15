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        Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:05
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        Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG adına Suriye'de silahlı faaliyetlere katıldığını tespit ettiği zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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