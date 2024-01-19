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        Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:20 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:20
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        Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Osmaniye, Adana, Mersin ve Mardin'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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