Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Osmaniye, Adana, Mersin ve Mardin'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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