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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 20:47 Güncelleme: 22.01.2024 - 20:52
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Esenevler Mahallesi'nde belirlenen ikametlere 46 ekip, 132 personel ve 5 dedektör köpeğin de katılımıyla, özel harekat polisi destekli baskın düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 150 gram esrar, 5,73 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 4 tabanca ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı, aranan 1 şüpheli de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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