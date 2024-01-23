Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki 14 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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