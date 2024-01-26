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        Osmaniye'de depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca Osmaniye'de depremzede öğrenciler için moral etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:48 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:52
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        Osmaniye'de depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca Osmaniye'de depremzede öğrenciler için moral etkinliği gerçekleştirildi.

        Karaçay Konteyner Kent'te düzenlenen etkinlikte, yarıyıl tatilinde olan depremzede öğrencilere motivasyon amaçlı gösteriler sunuldu.

        Etkinliğe katılan öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinlikle konteyner kentte kalan öğrencilerin morallerini yükseltmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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