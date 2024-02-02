Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI- Huzurevi nöbetinde yakalandığı depremde ailesini kaybetti

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de huzurevindeki nöbette depreme yakalanan Emine Aksu, tüm ailesini kaybettiği 6 Şubat'ın takvimden çıkarılmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:11 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI- Huzurevi nöbetinde yakalandığı depremde ailesini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de huzurevindeki nöbette depreme yakalanan Emine Aksu, tüm ailesini kaybettiği 6 Şubat'ın takvimden çıkarılmasını istiyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Özden Huzurevi'nde hizmetli olarak çalışan Aksu, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece huzurevinde nöbete kaldı.

        Ailesiyle en son 5 Şubat'ta saat 23.30'da konuşan Aksu, sabaha karşı yaşanan deprem sonrası oturduğu aile apartmanına koştu.

        Yıkılan aile apartmanından Aksu'nun eşi Ergün (52), kızı Ayşe Nur (24), oğulları Hacı Mehmet (22) ve Burhan Aksu (20) ile kayınpederi Mehmet, kayınvalidesi Zeynep Aksu ve görümcesi Sebiha Çelik'in cansız bedeni çıktı.

        Konteynerde kayıplarının yasını tutan Aksu, ailesinden geriye kalan hatıralarla teselli bulmaya çalışıyor.

        Huzurevinde hizmetli olarak çalışan Emine Aksu, AA muhabirine, eşinin 5 Şubat sabahı kendisini nöbete bırakıp gittiğini söyledi.

        Eşi ve çocuklarıyla en son konuşmasının 5 Şubat gecesi telefonla olduğunu anlatan Aksu, "Bu son konuşmamız, son gülüşmemiz, son kahkahamızmış. Ve o anda hepimiz gözlerimizi kapattık, ta ki 04.17'ye kadar. Nereden bileceğiz ki o anda sevdiklerimizle son kez konuştuğumuzu ve bir daha gözlerini açamayacaklarını." diye konuştu.

        Aksu, depremin kendisinden eşini, evlatlarını, en sevdiklerini aldığını dile getirdi.

        Yaşadığı acının tarifinin olmadığını anlatan Aksu, şunları söyledi:

        "Eşim, kızım, ilk göz ağrım Ayşenur, kolum kanadım Hacı Mehmet'im, göz bebeğim Burhan'ım, kayınvalidem, dualarını benden esirgemeyen kayınpederim, görümcem toplam 7 kişiyi ebediyete uğurladım, çok zor. Ben nöbete gidiyorum, geliyorum, sevdiklerim enkazın altında. Bir şey yapamıyorum, çıkartamıyorum, elimden hiçbir şey gelmiyor. Sesleniyorum ama yetişemedim, hiçbirine yetişemedim."

        - "Gelecekler diye bekledim, kimse gelmedi"

        Aksu, ailesinin cansız bedenlerinin depremin ertesi günü enkazdan çıkarılmasına rağmen, 35 gün evinin önünden ayrılamadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Oradan ayrılırsam 'çocuklarım gelmez' dedim. 'Ben beklerim çocuklarım' dedim. Bu bana şakadır, gelecekler diye bekledim, hiç kimse gelmedi. 6 Şubat'ın takvimden çıkarılmasını istiyorum. Çünkü benim hayallerimi, umutlarımı, sevdiklerimi aldı. Ayakta durmaya çalışıyorsun. Bir sevdiğinizi günlerce, aylarca, haftalarca göremediğinizi düşünün, yani nasıl yapabilirsiniz ki?"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        Osmaniye´de, 12 kaçak göçmen yakalandı
        Osmaniye´de, 12 kaçak göçmen yakalandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'deki afet konutlarının yapımı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'deki afet konutlarının yapımı...
        Depremde kaybettiği komşularının eşyalarını muhtarlık binasında saklıyor
        Depremde kaybettiği komşularının eşyalarını muhtarlık binasında saklıyor
        Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, okulda tadilat yaptı
        Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, okulda tadilat yaptı
        Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi...
        Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi...
        Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ele geçirildi
        Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ele geçirildi