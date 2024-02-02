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        Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:00
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        Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir otomobil ve hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçlarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye ve Afganistan uyruklu 12 kişi yakalandı.

        Sürücüler A.E. ve İ.K. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. tutuklandı, diğer sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yabancı uyruklular, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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