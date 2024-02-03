Osmaniye'de çaldığı minibüsü çekiciyle tamirciye götüren zanlı yakalandı

Bölgedeki 56 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirenin Batuhan A. olduğunu tespit etti.

Osmaniye'de çaldığı minibüsü arızalanınca çekiciyle tamirciye götüren ve burada yakalanan şüpheli, tutuklandı.

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