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        Osmaniye'de çaldığı minibüsü çekiciyle tamirciye götüren zanlı yakalandı

        Osmaniye'de çaldığı minibüsü arızalanınca çekiciyle tamirciye götüren ve burada yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:47
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        Osmaniye'de çaldığı minibüsü çekiciyle tamirciye götüren zanlı yakalandı
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        Osmaniye'de çaldığı minibüsü arızalanınca çekiciyle tamirciye götüren ve burada yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Dumlupınar Mahallesi'nde bir vatandaşa ait minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki 56 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirenin Batuhan A. olduğunu tespit etti.

        İncelenen görüntülerde aracın çekici üzerinde Küçük Sanayi Sitesi'ne götürüldüğünü belirleyen ekipler, zanlıyı tamircide yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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