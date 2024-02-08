Osmaniye'de elma kasalarında 41 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı
Osmaniye'de kamyonette elma kasalarının arasına gizlenmiş 41 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de kamyonette elma kasalarının arasına gizlenmiş 41 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, kamyonette sentetik uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan kamyonette, narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.
Aramada, elma kasaları arasına gizlenmiş 41 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, kamyonetteki 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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