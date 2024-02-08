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        Osmaniye'de elma kasalarında 41 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı

        Osmaniye'de kamyonette elma kasalarının arasına gizlenmiş 41 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:42
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        Osmaniye'de elma kasalarında 41 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı
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        Osmaniye'de kamyonette elma kasalarının arasına gizlenmiş 41 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

        Osmaniye ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, kamyonette sentetik uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan kamyonette, narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.

        Aramada, elma kasaları arasına gizlenmiş 41 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, kamyonetteki 3 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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