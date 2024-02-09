Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 3 kilo 328 gram sentetik uyuşturucu, 680 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.