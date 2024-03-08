Osmaniye'de "Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe" projesi başladı

Daha sonra jandarma ekipleri gözetiminde, katılımcılara uygulamalı olarak pratik eğitim verildi.

Eğitimi önemsediklerini ifade eden Köse, "Araç kullanırken yaşlı sürücülerin direksiyon başında yaptıkları kural hataları, eğitimli personeller tarafından tespit edilip, yapılan hatalar yerinde düzeltilerek doğru olan sürüş teknikleri anlatılacaktır." dedi.

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