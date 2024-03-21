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        Köylü kadınlar, kurdukları gül serasını 4 yılda 4 kat büyüttü

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Değirmenocağı köyünde, kooperatifleşerek sera kuran kadınlar, destekle 1,5 dekarlık üretim alanlarını 6 dekara çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:04
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        Köylü kadınlar, kurdukları gül serasını 4 yılda 4 kat büyüttü
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Değirmenocağı köyünde, kooperatifleşerek sera kuran kadınlar, destekle 1,5 dekarlık üretim alanlarını 6 dekara çıkardı.

        Değirmenocağı köyünde 20 kadın, 2018'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan süs bitkisi yetiştiriciliği kursuna katıldı.

        Kursun ardından ev kadınları, süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda bir şeyler yapabilmek için 2020'de Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

        Kooperatif bünyesinde 1,5 dekarlık alanda gül yetiştiriciliğine başlayan 20 kadın, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansından aldıkları destekle serayı 6 dekara çıkardı.

        Kooperatif Başkanı Şükriye Erdoğan, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde kurdukları kooperatifi depremlere rağmen büyütmeyi başardıklarını anlattı.

        Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Şu an İskenderun, Elbistan gibi komşu il ve ilçelere de mal göndermeye başladık. Başka illerden de çok yoğun talep geliyor ama maalesef yeterince yerimiz ve ürünümüz olmadığı için talepleri karşılayamıyoruz. Hedefimiz, sera alanımızı büyütmek ve ileride köyümüzün adının gülle anılmasını sağlamak. Ne kadar büyürsek o kadar kadın istihdamı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz."

        Erdoğan, şu an seralarında 7 bin gül fidanı bulunduğunu ve bunların hepsini dalındayken sattıklarını sözlerine ekledi.

        Kooperatif üyesi Meryem Kaya da bu iş sayesinde hem güzel vakit geçirdiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

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