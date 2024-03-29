Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı, gençlere yönelik projeler hazırladı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadirli Belediye Başkan adayı 18 yaşındaki Baran Birkaç, Türkiye'nin en genç adayı olarak seçim çalışmaları kapsamında gençlere yönelik projeler hazırladı.

Birkaç, 1 Ocak'ta 18 yaşını doldurmasının ardından İlçe Belediye Başkan adayı olarak BTP'ye başvurdu.

Adaylığının resmileşmesinin ardından Birkaç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için halka projelerini aktarıp vatandaşların sıkıntılarını dinlemeye başladı.

Birkaç, Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olarak, daha çok gençlere yönelik projeler hazırladı.

Baran Birkaç, AA muhabirine, Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olduğunu ve 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacağını söyledi.

Belediye başkanlığını çocukluğundan beri istediğini dile getiren Birkaç, "Sağ olsun ailem ve arkadaşlarım da bana destek oldu. BTP'den adaylığa başvurdum. Adaylığımı onayladılar. Şu an seçim çalışmalarıma devam ediyorum." dedi.

Çalışmalarının özellikle gençlere yönelik olduğunun altını çizen Birkaç, "Daha çok gençlere yönelik çalışıyorum. Seçildiğim takdirde, gençlere yönelik kafeler, çay bahçeleri, öğrencilere yönelik okul servisleri, ücretsiz ders merkezleri, özel dershaneler gibi projelerimiz var." ifadesini kullandı.