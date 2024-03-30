Osmaniye'de av yasağı öncesi balıkçılar son seferini yapıyor

Aslantaş Gölü'nde avlanan Osmaniyeli balıkçılar, 1 Nisan'da başlayacak avlanma yasağı öncesi attıkları son ağları çekiyor.

Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan ve bölgenin sulama ile elektrik ihtiyacı kadar balıkçıların da geçim kaynağı olan Aslantaş Gölü'nde 1 Nisan'dan itibaren 3 ay sürecek av yasağı başlıyor.

Yasak öncesi balıkçılar, kayıklarıyla son kez balığa çıkarak, attıkları ağları çekerek kısmetlerini arıyor.

Akşamdan attıkları ağları sabah erken saatte toplayan balıkçılar, tuttukları balıkları kilogramı 40 liradan satarak geçimlerini sağlıyor.