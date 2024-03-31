Osmaniye'de hasta ve engelli vatandaşlar, oylarını seyyar sandıkta kullandı

Oylarını ikametlerinde kullanan 82 yaşındaki Türkan Yiğenoğlu ve 55 yaşındaki bedensel engelli Müjgan Gök, görevlilere teşekkür etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hastalığı ya da engeli nedeniyle okullara gidemeyen bazı vatandaşlar, evlerine götürülen seyyar sandıkta oy verdi.

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