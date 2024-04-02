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        Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:56
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        Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Oğuz Ertuğrul Gök yönetimindeki 80 ADR 771 plakalı traktör, Harkaçtığı köyü Savrun Çayı yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gök’ün cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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