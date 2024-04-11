Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'deki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 01:11 Güncelleme: 11.04.2024 - 01:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'deki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda çay içen gruptakiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavgada H.K, H.K. ve A.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumunun ağır olduğu öğrenilen H.K, Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı
        Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Araç arkasında sürüklenen eşek, tedavisi sonrası emekli hayvanlar çiftliğin...
        Araç arkasında sürüklenen eşek, tedavisi sonrası emekli hayvanlar çiftliğin...
        Osmaniye'de polisler iftarda bir araya geldi
        Osmaniye'de polisler iftarda bir araya geldi
        Osmaniye'de sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi
        Osmaniye'de sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi
        Depremzede ailenin yaşadığı konteyner yandı
        Depremzede ailenin yaşadığı konteyner yandı
        Osmaniye'de boya yaparken elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Osmaniye'de boya yaparken elektrik akımına kapılan kişi öldü