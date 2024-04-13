Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi de biriken su nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Bazı araçlar altgeçitte biriken suda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.