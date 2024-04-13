Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:03 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

        Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

        Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi de biriken su nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

        Bazı araçlar altgeçitte biriken suda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyoğlu'nda silahlı saldırı
        Beyoğlu'nda silahlı saldırı
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi
        Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu

        Benzer Haberler

        Akraba iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akraba iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        GÜNCELLEME - Osmaniye'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Osmaniye'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'deki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'deki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Araç arkasında sürüklenen eşek, tedavisi sonrası emekli hayvanlar çiftliğin...
        Araç arkasında sürüklenen eşek, tedavisi sonrası emekli hayvanlar çiftliğin...
        Osmaniye'de polisler iftarda bir araya geldi
        Osmaniye'de polisler iftarda bir araya geldi