Osmaniye'deki Enver-ül Hamit Camisi'nde onarım ve restorasyon sürüyor

İbadethanedeki onarım ve restorasyonun aslına uygun sürdüğünü belirten Yılmaz, "Camimizin, kıymetli Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine bir an evvel sunulması için gayretle çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Osmaniye'de, depremde hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatılan Enver-ül Hamit Camisi'nde onarım ve restorasyon çalışması devam ediyor.

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