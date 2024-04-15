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        Osmaniye'deki Enver-ül Hamit Camisi'nde onarım ve restorasyon sürüyor

        Osmaniye'de, depremde hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatılan Enver-ül Hamit Camisi'nde onarım ve restorasyon çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:20
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        Osmaniye'deki Enver-ül Hamit Camisi'nde onarım ve restorasyon sürüyor
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        Osmaniye'de, depremde hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatılan Enver-ül Hamit Camisi'nde onarım ve restorasyon çalışması devam ediyor.

        Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afetin ardından Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki tarihi camide gerçekleştirilen işlemleri inceledi.

        Yetkililerden bilgi alan Yılmaz, çalışanlara kolaylık diledi.

        Yılmaz, gazetecilere, depremde 134 yıllık caminin duvarlarının yıkıldığını, minaresinde de hasar oluştuğunu söyledi.

        İbadethanedeki onarım ve restorasyonun aslına uygun sürdüğünü belirten Yılmaz, "Camimizin, kıymetli Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine bir an evvel sunulması için gayretle çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

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