Osmaniye'de TCDD'ye ait demir korkulukları çalan 5 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait demir korkulukları balyozla betonu kırarak çaldığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait demir korkulukları balyozla betonu kırarak çaldığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, Yeşilyurt Mahallesi 13513 Sokak'ta TCDD'ye ait demir korkulukların beton kırılarak söküldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, çalışma sonucu yaklaşık 100 kilogramlık demir çaldığı belirlenen 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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