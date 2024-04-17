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        Osmaniye'de TCDD'ye ait demir korkulukları çalan 5 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait demir korkulukları balyozla betonu kırarak çaldığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:40
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        Osmaniye'de TCDD'ye ait demir korkulukları çalan 5 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait demir korkulukları balyozla betonu kırarak çaldığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, Yeşilyurt Mahallesi 13513 Sokak'ta TCDD'ye ait demir korkulukların beton kırılarak söküldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, çalışma sonucu yaklaşık 100 kilogramlık demir çaldığı belirlenen 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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