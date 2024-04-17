Osmaniye'de TCDD'ye ait demir korkulukları çalan 5 şüpheli yakalandı

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, Yeşilyurt Mahallesi 13513 Sokak'ta TCDD'ye ait demir korkulukların beton kırılarak söküldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

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