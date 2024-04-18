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        Osmaniye'de kan bağışı etkinliği düzenlendi

        Osmaniye Devlet Hastanesi'nde, Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:43
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        Osmaniye'de kan bağışı etkinliği düzenlendi
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        Osmaniye Devlet Hastanesi'nde, Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında poliklinik girişine kurulan standa gelen hastane personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

        Başhekim Mürsel Koçer, düzenli kan bağışının kan hücrelerinin yenilenmesini sağladığını söyledi.

        Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Çetin de bağış yapan gönüllülere teşekkür etti.

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