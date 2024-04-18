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        Osmaniye'de TCDD'ye ait demir korkulukları çalan 5 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait demir korkulukları balyozla betonu kırarak çaldığı belirlenen 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:11 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:11
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        Osmaniye'de TCDD'ye ait demir korkulukları çalan 5 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait demir korkulukları balyozla betonu kırarak çaldığı belirlenen 5 zanlı tutuklandı.

        Polis ekipleri tarafından dün gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yeşilyurt Mahallesi 13513 Sokak'ta TCDD'ye ait demir korkulukların beton kırılarak söküldüğünün tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmada, 100 kilogramlık demir çaldığı belirlenen 5 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

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