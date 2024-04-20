Osmaniye'de etkinlik alanına inmek isteyen yamaç paraşütçüsü ağaca takıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkinlik alanına inmek istediği yamaç paraşütü ağaca takılan sporcu, kendi çabasıyla kurtuldu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkinlik alanına inmek istediği yamaç paraşütü ağaca takılan sporcu, kendi çabasıyla kurtuldu.
İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında Şehir Stadyumu'nda etkinlik düzenlendi.
Halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı programda, 6 sporcunun katılımıyla yamaç paraşütü gösterisi gerçekleştirildi.
Gösteride 5 sporcu etkinlik alanına inerken yamaç paraşütü ağaca takılan 1 kişi asılı kaldı.
Yamaç paraşütünün ipini çözüp ağaçtan inen sporcunun yara almadığı belirtildi.
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