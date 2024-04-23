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        Osmaniye Eczacı Odası, kentteki çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi

        Osmaniye Eczacı Odası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:26
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        Osmaniye Eczacı Odası, kentteki çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi
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        Osmaniye Eczacı Odası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Tosyalı Kapalı Spor Salonu ile sentetik futbol sahasında düzenlenen programda, robotik kodlama etkinliklerinin yanı sıra, halat çekme ve çuval yarışları düzenlendi.

        Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay, 48. Bölge Eczacı Odası olarak depremzede çocuklar için düzenlemek istedikleri etkinliği tüm çocuklara açtıklarını söyledi.

        Etkinlikte çocukların doyasıya eğlendiğini belirten Öktenay, katılan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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