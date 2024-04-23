Osmaniye Eczacı Odası, kentteki çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi
Osmaniye Eczacı Odası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Osmaniye Eczacı Odası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Tosyalı Kapalı Spor Salonu ile sentetik futbol sahasında düzenlenen programda, robotik kodlama etkinliklerinin yanı sıra, halat çekme ve çuval yarışları düzenlendi.
Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay, 48. Bölge Eczacı Odası olarak depremzede çocuklar için düzenlemek istedikleri etkinliği tüm çocuklara açtıklarını söyledi.
Etkinlikte çocukların doyasıya eğlendiğini belirten Öktenay, katılan herkese teşekkür etti.
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