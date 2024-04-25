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        Osmaniye'de yakalanan terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

        Osmaniye'de yakalanan terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:19
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        Osmaniye'de yakalanan terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
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        Osmaniye'de yakalanan terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu M.J'nin kentte olduğunu tespit etti.

        Şüphelinin Selimiye Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, M.J'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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