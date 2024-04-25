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        Osmaniye'de yangın söndürme dronu düştü

        Osmaniye'de tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronunun düşmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:45
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        Osmaniye'de yangın söndürme dronu düştü
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        Osmaniye'de tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronunun düşmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kentte düzenlenen 1. Sanayi ve Ticaret Fuarı'na katılan bir firmaya ait yangın söndürme dronu, tanıtım amacıyla havalandırıldı.

        Bir süre sonra kontrolden çıkan dron, pervanelerinin parçalanmasıyla yere düştü.

        Yaralananın olmadığı olay, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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