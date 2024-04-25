Osmaniye'de yangın söndürme dronu düştü
Osmaniye'de tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronunun düşmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Osmaniye'de tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronunun düşmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kentte düzenlenen 1. Sanayi ve Ticaret Fuarı'na katılan bir firmaya ait yangın söndürme dronu, tanıtım amacıyla havalandırıldı.
Bir süre sonra kontrolden çıkan dron, pervanelerinin parçalanmasıyla yere düştü.
Yaralananın olmadığı olay, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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