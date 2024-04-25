Osmaniye'de düzenlenen 1. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı

Valilik, Osmaniye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen 1. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı.

Raufbey Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarı alanında düzenlenen fuara farklı sektörlerden 50 firma katıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, 4 gün boyunca açık kalacak fuarın açılışında, kentte ticaret ve sanayi alanında ilk kez bir fuar düzenlendiğini söyledi.

Fuarın Osmaniye’nin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Yılmaz, "Fuarın, burada bulunan firmaların gelişmesine, ticaret yapmasına, iş yapmasına ivme kazandıracak önemli çalışmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Osmaniye’mizin, Akdeniz’in parlayan yıldızı, geleceğin güçlü şehri olacağına inanıyorum. Bu, öncelikle hepimizin sorumluluğunu yerine getirmesiyle, sahip çıkmasıyla olur." dedi.