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        Osmaniye'de düzenlenen 1. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı

        Valilik, Osmaniye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen 1. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:52
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        Osmaniye'de düzenlenen 1. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı
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        Valilik, Osmaniye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen 1. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı.

        Raufbey Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarı alanında düzenlenen fuara farklı sektörlerden 50 firma katıldı.

        Vali Erdinç Yılmaz, 4 gün boyunca açık kalacak fuarın açılışında, kentte ticaret ve sanayi alanında ilk kez bir fuar düzenlendiğini söyledi.

        Fuarın Osmaniye’nin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Yılmaz, "Fuarın, burada bulunan firmaların gelişmesine, ticaret yapmasına, iş yapmasına ivme kazandıracak önemli çalışmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Osmaniye’mizin, Akdeniz’in parlayan yıldızı, geleceğin güçlü şehri olacağına inanıyorum. Bu, öncelikle hepimizin sorumluluğunu yerine getirmesiyle, sahip çıkmasıyla olur." dedi.

        Konuşmaların ardından fuar, Vali Yılmaz ve protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle ziyarete açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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