Osmaniye'de "KVKK Okulda Projesi" etkinliği düzenlendi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından kişisel verileri koruma ve mahremiyet bilincinin çocukluk çağından itibaren toplumda yerleştirilmeye başlanması amacıyla uygulamaya konulan "KVKK Okulda Projesi"nin ikinci toplantısı Osmaniye'de yapıldı.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından kişisel verileri koruma ve mahremiyet bilincinin çocukluk çağından itibaren toplumda yerleştirilmeye başlanması amacıyla uygulamaya konulan "KVKK Okulda Projesi"nin ikinci toplantısı Osmaniye'de yapıldı.
Saimbey Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıda, KVKK uzmanları Gökalp Yavuz, Yaver Kağan Kuzyaka ve Hilal Aşçı tarafından öğrencilere kişisel verilerin korunmasında farkındalık ile kişisel veri güvenliği konularında sunumlar gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, 7 Haziran'a kadar 14 ildeki ortaokul öğrencilerine farkındalık eğitimi verilecek.
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