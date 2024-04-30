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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:48
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 22-28 Nisan'da, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde, 20,38 gram eroin, 217 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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