Kadirli'de Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.
Kadirli Kültür ve Sanat Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda, birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Gürlek ve Ali Cinkara ile muhtarlardan Haşim Yaşkeçeli ve Oğuz Turan Durmuş seçildi.
Kaymakam Yakup Güney, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
Güney, köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmet sunmak için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.
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