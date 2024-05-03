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        Osmaniye'de 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyondaki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:14
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        Osmaniye'de 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyondaki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine H.T. idaresindeki kamyonu durdurdu.

        Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü H.T. ve yanındaki Ö.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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