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        Osmaniye'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:49
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        Osmaniye'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.

        Etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise arızalanarak mahsur kaldı.

        Bazı yollar, oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatılırken, birçok ev ve iş yerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

        Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ekiplerin çalışmalarını yerinde incelerken, itfaiye ve AFAD ekipleri, biriken suları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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