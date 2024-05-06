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        Osmaniye'de öğrencilerin tasarladığı robotların yarıştığı etkinlik başladı

        Osmaniye'de öğrencilerin tasarladığı robotların yer aldığı yarışma organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:37 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:37
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        Osmaniye'de öğrencilerin tasarladığı robotların yarıştığı etkinlik başladı
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        Osmaniye'de öğrencilerin tasarladığı robotların yer aldığı yarışma organize edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kod 80" projesi kapsamında düzenlenen yarışma, Liseler Kampüsü Spor Salonu'nda başladı.

        Vali Erdinç Yılmaz, etkinliğin açılışında, teknolojideki değişim ve gelişimleri takip etmenin önemli olduğunu söyledi.

        Konuşmanın ardından Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğrencilerin projelerini inceledi.

        Öğrencilerin tasarladığı robotların farklı parkur ve kategorilerde yarışacağı etkinlik, 4 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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