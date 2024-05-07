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        Osmaniye'de köprü altına sığınan köpek ve 5 yavrusuna köylüler sahip çıktı

        Osmaniye'de köprü altına sığınan köpek ve 5 yavrusuna köylüler sahip çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:01
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        Osmaniye'de köprü altına sığınan köpek ve 5 yavrusuna köylüler sahip çıktı
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        Osmaniye'de köprü altına sığınan köpek ve 5 yavrusuna köylüler sahip çıktı.

        Merkeze bağlı Dereli köyünde sulama kanalındaki köprünün altından köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yeni doğum yapan köpek ve 5 yavrusunu köprünün altından çıkardı.

        Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek ve 5 yavrusuna köylüler sahip çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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