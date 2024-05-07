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        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:42
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        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis önünde bir araya geldi.

        Burada grup adına açıklama yapan OKÜ ÜNİAK Başkanı Abdulsamet Demez, Filistin'de 7 Ekim 2023'ten bu yana kadın, erkek, genç, yaşlı ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail askerlerince katledildiğini söyledi.

        Dünyanın bu soykırıma sessiz kaldığını belirten Demez, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendine paye bilen ikiyüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmiştir." diye konuştu.

        İsrail'in elindeki siyasi, askeri ve ekonomik güçle toplumlara sessizlik baskısı kurma çalışmalarının eski gücünü yitirdiğini kaydeden Demez, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri farklı ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlarca protesto edilmeye başlanmıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun, başkaldırışın fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

        Basın açıklamasının ardından katılımcılar, ellerinde döviz ve pankartlarla İsrail aleyhinde sloganlar atarak yerleşkede yürüdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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