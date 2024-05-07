Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan OKÜ ÜNİAK Başkanı Abdulsamet Demez, Filistin'de 7 Ekim 2023'ten bu yana kadın, erkek, genç, yaşlı ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail askerlerince katledildiğini söyledi.

Dünyanın bu soykırıma sessiz kaldığını belirten Demez, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendine paye bilen ikiyüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmiştir." diye konuştu.

İsrail'in elindeki siyasi, askeri ve ekonomik güçle toplumlara sessizlik baskısı kurma çalışmalarının eski gücünü yitirdiğini kaydeden Demez, şöyle devam etti: