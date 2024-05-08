Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 266,03 gram sentetik uyuşturucu, 244 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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