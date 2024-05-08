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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:14
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığın belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 266,03 gram sentetik uyuşturucu, 244 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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