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        Osmaniye'de "Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali" düzenlenecek

        Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 11-12 Mayıs'ta "Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali" düzenleyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:23
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        Osmaniye'de "Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali" düzenlenecek
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        Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 11-12 Mayıs'ta "Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali" düzenleyeceklerini bildirdi.

        Başkan Çenet, yaptığı yazılı açıklamada, kentte ilk kez düzenlenecek festivalde 80 standın yer alacağını belirtti.

        Kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde yemek yarışmaları ve müzik dinletilerinin yer alacağını kaydeden Çenet, "Kurulacak olan 80 stantta yöresel yemekler vatandaşların beğenisine sunulacak. Çeşitli yarışma ve etkinliklerin de yer aldığı festivalin hazırlıkları tamamlandı. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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