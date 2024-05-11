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        Osmaniye Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali başladı

        Osmaniye Belediyesince düzenlenen Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:51
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        Osmaniye Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali başladı
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        Osmaniye Belediyesince düzenlenen Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali başladı.

        Festival kapsamında, Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Atatürk Caddesi'ne yürüdü.

        Atatürk Caddesi'nde kurulan stantlarda yer alan ürünleri inceleyen katılımcılar, yöresel lezzetleri tatma şansı da yakaladı.

        Belediye Başkanı İbrahim Çenet, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale katılan ve destek verenlere teşekkür etti.

        Festivale farklı şehirlerden şeflerin de katıldığını belirten Çenet, kentte güzel şeyler yapmak için çalıştıklarını söyledi.

        Festivalin ilk gününde gastroshow ve yarışmalarla müzik dinletisi ve çocuk etkinlikleri yapıldı.

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