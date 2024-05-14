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        Osmaniye yer fıstığı AB tescili için gün sayıyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye yer fıstığının coğrafi işaret olarak Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenmesi için son aşama olan itiraz süresi 23 Mayıs'ta dolacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:27
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        Osmaniye yer fıstığı AB tescili için gün sayıyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye yer fıstığının coğrafi işaret olarak Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenmesi için son aşama olan itiraz süresi 23 Mayıs'ta dolacak.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca 2003'te coğrafi işaret olarak tescil edilen yer fıstığının AB nezdinde de tescillenmesi için Osmaniye Ticaret Borsası öncülüğünde 2 yıl önce başlatılan süreçte sona yaklaşıldı.

        AB Komisyonunca başvurunun şubatta uygun bulunmasının ardından başlatılan 3 aylık itiraz süresi, 23 Mayıs'ta dolacak. Herhangi bir itiraz olmaması halinde yer fıstığı tescillenecek.

        Osmaniye yer fıstığının AB tesciliyle Avrupa ülkelerindeki satışı ve pazar payının artacağı öngörülüyor.

        - Kentte 10 bin kişiye istihdam sağlıyor

        Osmaniye Ticaret Borsası Genel Sekreteri Musa İlker Çenet, AA muhabirine, kentte 114 bin dekar alanda 50 bin ton yer fıstığı üretildiğini söyledi.

        Türkiye'de yetiştirilen yer fıstığının yüzde 90'ının kentteki 135 tesiste işlendiğini belirten Çenet, "Yer fıstığı, üretimi, işlenmesi ve nakliyesiyle şehir ekonomisine büyük önem katıyor ve 10 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

        Çenet, coğrafi işaretin, ürünlerin "kalite belgesi" olduğunu belirterek, yer fıstığının standartlarının korunması ve pazar payının artırılması için AB'ye tescil başvurusu yaptıklarını dile getirdi.

        - "Bölge insanımızın emeğine değer katmak için başvurduk"

        Yıllık üretim miktarı ortalama 50 bin ton olan yer fıstığının 750 tonunun ihraç edildiğini ve yaklaşık 1,5 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını, AB tesciliyle ürünün dış satımında artış beklediklerini söyleyen Çenet, şöyle konuştu:

        "Osmaniye fıstığının taklitlerinden sakınılması, yerelliğinin dünyayla buluşması, bölge insanımızın emeğine, ürünümüzün tanıtımına ve imajına değer katmak için AB tesciline başvurmuştuk. Coğrafi işaretli ürünler, dünyada 200 milyar, Avrupa'da ise 75 milyar dolar ticaret hacmine sahip. Biz de Osmaniye fıstığımızın bu ticaretten payını almasını hedefliyoruz."

        Çenet, itiraz süresinin tamamlanıp coğrafi işaret tescilinin onaylanması için gün saydıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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