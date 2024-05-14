Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 6-12 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 650 gram esrar, 561,3 gram sentetik uyuşturucu, 252 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve hassa terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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