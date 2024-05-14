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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:16
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 6-12 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 650 gram esrar, 561,3 gram sentetik uyuşturucu, 252 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve hassa terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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