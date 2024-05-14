Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Çocuklarını trafik kazasında kaybeden aileden sürücünün serbest bırakılmasına tepki

        Osmaniye'de otomobilin çarpması sonucu doğum gününde hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü 22 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı'nın ailesi, sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklarını trafik kazasında kaybeden aileden sürücünün serbest bırakılmasına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de otomobilin çarpması sonucu doğum gününde hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü 22 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı'nın ailesi, sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

        Baba Sinan Akıncı, gazetecilere, özel bir sağlık kabininde hemşire olarak çalışan kızının, 29 Nisan'da elektrikli bisikletiyle kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anlattı.

        Gözaltına alınan sürücü H.K'nin sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldığını belirten baba Akıncı, şunları aktardı:

        "Kızımın öldüğüne hala inanamıyorum. Ben kafamı bile içeri koyamıyorum. Dışarı çıkıyorum, acaba kızım geri gelir mi diye kapıya bakıyorum. Mezarlığa gidiyorum, gece gidiyorum diye çocuklar beni içeriye kilitliyor. İçim yanıyor. Bu adam serbest bırakıldı, ben bu adamın tutuklanmasını rica ediyorum."

        Anne Tevhide Akıncı da davadan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Benim çocuğumun suçu, günahı yok. Çocuğum sabah kalktı işe gitti, ölüm haberi geldi. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben davamdan vazgeçmiyorum." dedi.

        Ailenin avukatı Taner Kanarığ ise raporlarda tam kusurlu olduğu tespit edilen sürücünün gereken cezayı alması için her türlü hukuki yola başvuracaklarını kaydetti.

        Öte yandan Güney Çevre Yolu'nda 29 Nisan'da, 22 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı'nın hayatını kaybettiği kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, H.K'nin kullandığı otomobilin, trafik ışıklarında bekleyen Tuğçe Nur Akıncı'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarpması yer alıyor.

        Kayıtlarda, otomobilin çarpması sonucu elektrikli bisikletin parçalandığı ve Akıncı'nın sürüklendiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Tuğçe'nin doğum gününde ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına aile...
        Tuğçe'nin doğum gününde ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına aile...
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Osmaniye yer fıstığı AB tescili için gün sayıyor
        Osmaniye yer fıstığı AB tescili için gün sayıyor
        Osmaniye Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali başladı
        Osmaniye Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali başladı
        Osmaniye'de Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş yapıldı
        Osmaniye'de Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş yapıldı
        Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı