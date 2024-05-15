Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı zanlısı yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaygeçit köyünde motosiklet çalınması üzerine soruşturma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirlediği zanlı H.A'yı gözaltına aldı.
Ele geçirilen araç, sahibine teslim edildi.
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