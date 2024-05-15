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        Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı zanlısı yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:16
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        Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı zanlısı yakalandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaygeçit köyünde motosiklet çalınması üzerine soruşturma başlattı.

        Ekipler, kimliğini belirlediği zanlı H.A'yı gözaltına aldı.

        Ele geçirilen araç, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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