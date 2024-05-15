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        Osmaniye'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:24
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        Osmaniye'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

        Biri aracın bagajında bulunan iki araçtaki 13 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Suriyeli 13 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

        Şüpheli 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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