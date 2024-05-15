Osmaniye'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Biri aracın bagajında bulunan iki araçtaki 13 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

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