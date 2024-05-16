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        Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi, devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı, bazı ekili alanlar zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:30 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:30
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        Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi, devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı, bazı ekili alanlar zarar gördü.

        Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ilçeye bağlı Kızyusuflu, Karakütük ve Karatepe köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Karakütük köyünü merkeze bağlayan yol üzerindeki köprüde meydana gelen çökme nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Kızyusuflu köyü yolu, yola devrilen ağaç nedeniyle trafiğe kapanırken, devrilen ağaçların yüksek gerilim tellerini koparması, bazı köylerde elektriklerin kesilmesine yol açtı.

        Yağış nedeniyle ekili tarım arazileri ve meyve bahçelerinde de zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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