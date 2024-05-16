Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Yağış nedeniyle ekili tarım arazileri ve meyve bahçelerinde de zarar oluştu.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ilçeye bağlı Kızyusuflu, Karakütük ve Karatepe köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi, devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı, bazı ekili alanlar zarar gördü.

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