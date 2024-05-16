Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 18 engelli genç temsili askerlik yaptı

        Osmaniye'de Engelliler Haftası kapsamında 18 engelli genç düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:21 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de 18 engelli genç temsili askerlik yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de Engelliler Haftası kapsamında 18 engelli genç düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

        Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik ve yemin törenine, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile engelli gençlerin aileleri katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti.

        Törende engelli gençleri temsilen konuşan Halil İbrahim Cura, "Bu mutluluğu bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etmiştir. Bu şerefli üniformayı bir gün dahi giymek, içilen bu kutsal anda bütün kalbimizle ortak olmak bizler için kazanılan en büyük şeref ve bundan sonraki hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anı olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, gençlere temsili askerlik terhis belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OVP ve gri liste açıklaması
        OVP ve gri liste açıklaması
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Osmaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Bir kökle başladığı kaktüs merakı 45 yılda 67 çeşide ulaştı
        Bir kökle başladığı kaktüs merakı 45 yılda 67 çeşide ulaştı
        Osmaniye'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Osmaniye'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı zanlısı yakalandı
        Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı zanlısı yakalandı
        Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'de bakım ve yatırım çalışmaları
        Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'de bakım ve yatırım çalışmaları