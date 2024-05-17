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        Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri Osmaniye'den törenle uğurlandı

        Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, törenle görev yerlerine uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:38 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:38
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        Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri Osmaniye'den törenle uğurlandı
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        Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, törenle görev yerlerine uğurlandı.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile davetliler katıldı.

        Vali Yılmaz, törende, özel harekat polislerinin görevini en iyi şekilde yapıp geleceklerine yürekten inandığını belirterek, "Kahramanlığınızı biliyoruz, cesaretini biliyoruz, vatan sevginizi biliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapıp gelmenizi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından özel harekat polisleri, dualar eşliğinde görev yerleri olan Suriye’ye uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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