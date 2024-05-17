Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri Osmaniye'den törenle uğurlandı

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, törenle görev yerlerine uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile davetliler katıldı.

Vali Yılmaz, törende, özel harekat polislerinin görevini en iyi şekilde yapıp geleceklerine yürekten inandığını belirterek, "Kahramanlığınızı biliyoruz, cesaretini biliyoruz, vatan sevginizi biliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapıp gelmenizi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun." diye konuştu.