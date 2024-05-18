Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye'de Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye'de Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Uraloğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye Batı (Sakızgediği) Kavşağı açılış töreninin ardından Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı görüştü.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Uraloğlu, İl Başkanı Adnan Bayram ile görüştükten sonra parti teşkilatıyla bir araya geldi.

        Burada yaptığı konuşmada seçimleri değerlendiren Uraloğlu, bu süreçte görev alan herkese teşekkür etti.

        Arka arkaya iki seçim atlatıldığını ve Osmaniye'nin bu anlamda daha memnun bulundukları illerden olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Türkiye genelinde çok istediğimiz sonuçları alabilmiş değiliz. Şunu elbette hep beraber istişare ediyoruz, tartışıyoruz. 'Dün vatandaşımız, 14-28 Mayıs'ta bize oy verip bizim istediğimiz sonucu alırken iyiydi, şimdi yani doğru tercihte bulunamadı.', asla böyle bir şey diyemeyiz. Eksikliği mutlaka kendimizde ararız. Öz eleştirimizi mutlaka kendimiz yaparız ki öyle yapacağız. Cumhurbaşkanımız zaten o anlamda gerekli tasarruflarda bulundu, bulunuyor. Bizlere yol haritası çiziyor, istikamet gösteriyor. Biz de ona göre bu 4 yıllık seçimsiz olan bu süreçte ülkemize inşallah hizmete devam edeceğiz."

        Uraloğlu, Bakanlık olarak Osmaniye'de birçok hizmet yaptıklarını söyledi.

        Bakan Uraloğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olması için dev yatırım...
        Bakan Uraloğlu: Ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olması için dev yatırım...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Osmaniye'de Batı Kavşağı açılışında k...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Osmaniye'de Batı Kavşağı açılışında k...
        Böcekli beldesinde böceğin ısırdığı Gökçe, öldü
        Böcekli beldesinde böceğin ısırdığı Gökçe, öldü
        Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri Osmaniye'den törenle uğurlan...
        Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri Osmaniye'den törenle uğurlan...
        Kadirli'de dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi
        Kadirli'de dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi
        Osmaniye'de 18 engelli genç temsili askerlik yaptı
        Osmaniye'de 18 engelli genç temsili askerlik yaptı