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        Osmaniye'de demir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi öldü

        Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:46
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        Osmaniye'de demir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi öldü
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        Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

        Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

        Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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