Osmaniye'de demir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi öldü

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

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