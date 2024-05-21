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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:56
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

        Çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 litre kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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