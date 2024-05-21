Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kadirli'de hac kafilesi dualarla uğurlandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 76 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli'de hac kafilesi dualarla uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 76 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

        Cavidan Benlidayı Erkek Kur'an Kursu'nun bahçesinde gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programa katılan İlçe Müftüsü Cafer Erol, hacı adaylarını tebrik etti.

        Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 76 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı!
        Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı!
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

        Benzer Haberler

        Depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi...
        Depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi...
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de kireç silosu çöktü; 2 ölü
        Osmaniye'de kireç silosu çöktü; 2 ölü
        Osmaniye kireç silosu çöktü; 2 ölü
        Osmaniye kireç silosu çöktü; 2 ölü
        Osmaniye'de demir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi...
        Osmaniye'de demir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu